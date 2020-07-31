للعيد الثاني على التوالي.. حديقة الحيوان بلا جمهور بسبب كورونا

للعيد الثاني على التوالي، أغلقت حديقة حيوان الجيزة أبوابها أمام الجمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك منذ مارس الماضي بقرار من السيد القصير وزير الزراعة.

وتعد حديقة حيوانات الجيزة أهم المقاصد التي تهتم الأسر في القاهرة والجيزة والقليوبية بزيارتها خلال الأعياد والعطلات، لمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بمداعبتها وتقديم الطعام لها، وتحرص الأطفال على مداعبتها والتقاط الصور معها.

وتستعد الحديقة لأستقبال الجمهور قريباً بعد اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية التي وضعها الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان الخاصة، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حيال فتح الحديقة.

وتم اتخاذ الإجراءات لاستقبال الزائرين بوضع لوحات إرشادية داخل الحديقة توفر معلومات للزائرين عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، إضافة إلى توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياسات الحرارة عن بعد، كما تم تجهيز طاقم العمل بالأدوات اللازمة من أقنعة وجه وكمامات وسيتم إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع.

يذكر أن حدائق الحيوان مازالت مغلقة بقرار من رئيس الوزراء، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا مع بداية الأزمة.

وحديقة حيوان الجيزة تأسست عام1891، وهي ثاني حديقة في العالم وأكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، وكانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا. وأمر بإنشائها الخديوي إسماعيل وافتتحت في العام 1891 من قبل الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل، حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.

يوجد في الحديقة قرابة ستة آلاف حيوان من نحو 175 نوعاً، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية والخرتيت وكلب البحر والاسود والسباع، وتبلغ مساحة الحديقة 80 فدانا، وبها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تحوي متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ولم تغلق الا مرة واحدة عام 2006 خوفاً على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في 24 أبريل من نفس العام.