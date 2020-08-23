فيديو.. "نيران مجهولة" في شقة بشبرا.. كل ما تطفي تولع لوحدها

تنشر الوطن فيديو من داخل شقة شبرا، التي تندلع بها النيران منذ 17 يوما بشكل غامض، وتشتعل كلما يتم إطفائها، حيث تعيش أسرة مواطن بشبرا الخيمة حالة يومية من الرعب والهلع، لاشتعال نيران وحرائق غامضة في أماكن متفرقة بشقتهم، بشكل مفاجئ دون أسباب.

وقال المواطن محمد مصطفى صاحب الشقة، لـ"الوطن"، إنّه يعاني وأسرته منذ 17 يوما، حيث تندلع نيران غامضة في أماكن متفرقة بالشقة دون وجود أي أسباب بشكل يومي بدءًا من الـ11 صباحا حتى الـ7 مساء.

وأضاف المواطن، أنّه لجأ إلى عددٍ من المشايخ والروحانيين الذين فشلوا في معرفة سبب الحرائق، أو إيجاد طريقة لإيقاف اندلاعها المتكرر والغامض، موضحا أنّه وأسرته يعانون بشكل يومي من الحرائق التي تسببت في حرق ذراعه، مطالبًا بمساعدته بأي طريقة لإيقاف الحرائق.

وأثارت الحرائق المتعاقبة حالة من الذعر والجدل بين سكان شارع كامل بركات بمنطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة، وشهدت المنطقة بحسب عددٍ من الأهالي، توافد عدد من الشيوخ والروحانيين، للتعامل مع تلك الحرائق ومعرفة أسبابها، لكن دون جدوى، حيث أرجع بعضهم الأمر إلى وجود "جني" يسكن الشقة.

وأوضح أنّ شيخا آخر أخبرهم بأنّها أطياف روحانية، بينما فرّ آخرون من المشايخ بعدما شاهدوا النار تشتعل في المصحف.

من جهته، نفى مصدر في قسم شبرا الخيمة، ورود أي بلاغ بشأن تكرار الحرائق في شقة تابعة لدائرة القسم.