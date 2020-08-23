شقة في شبرا الخيمة تثير ذعر الجيران: حرائق غامضة تندلع صباحا

تعيش أسرة مواطن بشبرا الخيمة حالة يومية من الرعب والهلع، منذ 17 يوما، بسبب اشتعال نيران وحرائق غامضة في أماكن متفرقة بشقتهم، بشكل مفاجئ دون أسباب.

وقال المواطن محمد مصطفى وصاحب الشقة، لـ"الوطن"، إنه يعاني وأسرته مع تلك الحرائق منذ 17 يوما، حيث تندلع نيران غامضة في أماكن متفرقة بالشقة دون وجود أي أسباب بشكل يومي بدءًا من الـ11 صباحا حتى الـ7 مساء.

وأضاف المواطن، أنه لجأ إلى عددٍ من المشايخ والروحانيين الذين فشلوا في معرفة سبب تلك الحرائق، أو إيجاد طريقة لإيقاف اندلاعها المتكرر والغامض، موضحا أنه وأسرته يعانون بشكل يومي من تلك الحرائق التي تسببت في التهام ذراعه، مطالبًا بمساعدته بأي طريقة لإيقاف تلك الحرائق.

وأثارت تلك الحرائق المتعاقبة حالة من الذعر والجدل بين سكان شارع كامل بركات بمنطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة، وشهدت المنطقة، بحسب عددٍ من الأهالي، وتوافد عدد من الشيوخ والروحانيين؛ للتعامل مع تلك الحرائق ومعرفة أسبابها، لكن دون جدوى حيث أرجع بعضهم الأمر إلى وجود "جني" يسكن الشقة.

وأوضح أن شيخا آخر أخبرهم بأنها أطياف روحانية، بينما فر آخرون من المشايخ بعدما شاهدوا النار تشتعل في المصحف.

من جهته نفى مصدر في قسم شبرا الخيمة، ورود أي بلاغ بخصوص تكرار الحرائق في شقة تابعة لدائرة القسم.

وسنوافيكم بالفيديو بعد قليل..