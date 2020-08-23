معلومات الوزراء: توقعات بانخفاض تكاليف مواد البناء عالميا بسبب كورونا

أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ"المركز"، وجود توقعات تُظهر انخفاض تكاليف مواد البناء عالميا في الفترة المقبلة، وذلك بسبب تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في العدد الرابع من سلسلة: "كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد"، والذي يُصدره "معلومات الوزراء"، لتسليط الضوء على تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ حيث ركز "العدد الرابع" على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.

وقال "الجوهري"، إن توقعات انخفاض التكاليف تأتي لعدد من العوامل، أبرزها تعطل أعمال البناء والتشييد، وكذلك مشروعات البنية التحتية في الكثير من الدول.