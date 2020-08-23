ضوابط القبول باختبارات كليات التربية الرياضية من الألف للياء

تضع كليات التربية الرياضية عددًا من الضوابط للقبول بها، وهي عبارة عن مجموعة من الاختبارات تقيس مدى استعداد الطالب لدراسة التربية الرياضية ومؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية إرشادات وضوابط القبول بكليات التربية الرياضية، وفقًا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات، وهي كالتالي:

ـ الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر.

ـ قياس الطول والوزن.

ـ القوام + الشخصي (لائق / غير لائق).

ـ الاختبار المهاري يستخدم اختبارًا واحدًا فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.

الملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات كليات التربية الرياضية

ـ ملابس الطلاب (بنين): "تي شيرت" دون أكمام، شورت، حذاء رياضي خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه.

ـ ملابس الطالبات (بنات): مايوه، بلوزة، بنطلون تدريب، حذاء رياضي خفيف، شراب قصير أبيض.

يفضل حضور الطلبة والطالبات مرتدين بدلة التدريب .Training Suit

شروط النجاح باختبارات التربية الرياضية

ـ شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

تعليمات مهمة أثناء اختبارات التربية الرياضية

ـ ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقًا.

ـ إحضار المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

ـ الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

ـ يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

ـ غير مسموح دخول أولياء الأمور الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.