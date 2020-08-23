ننفرد بنشر خرائط مشروعات مترو أنفاق الخطوط الرابع والخامس والسادس

وضعت الهيئة القومية للأنفاق، مخططًا لمشروعات مترو الأنفاق المتوقع تنفيذها حتى عام 2032، وشمل استكمال الخط الثالث للمترو، وإنشاء 3 خطوط جديدة وهي الخط الرابع والخامس والسادس داخل القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء خط مترو بالإسكندرية يربطها شرقًا وغربًا، وتنفيذ خطى مترو بالمنصورة طوليًا وعرضيًا.

وحصلت "الوطن" على خرائط تنفيذ مشروعات مترو أنفاق الخطوط الرابع والخامس والسادس، ومترو "أبوقير - برج العرب" بالإسكندرية، ومترو المنصورة.

"القومية للأنفاق": 44 مليار جنيه تكلفة الخطين الخامس والسادس للمترو.. ومترو الهرم سيكون جاهزًا أمام الركاب في 2024

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، العمل على استكمال محطات الخط الثالث للمترو، وذلك بعد افتتاح 6 محطات جديدة الأسبوع الماضي وهى "النزهة - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - الهايكستب - عدلي منصور"، حيث يشمل المخطط استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ليمتد من إمبابة والمهندسين غرب النيل مارًا أسفل النيل إلى جزيرة الزمالك، ليعمل بجانب الخطين الأول والثانى للمترو اللذين تم تنفيذهما بين حلوان والمرج، والمنيب وشبرا، مع مد الخط الثانى من شبرا ليصل إلى قليوب، حيث سيتم إنشاء محطة تبادلية مع وسائل النقل الأخرى في قليوب.

وتتضمن الخرائط المخططة إنشاء خط رابع للمترو على مرحلتين، الأولى تمتد من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، والمرحلة الثانية تمتد من محطة الفسطاط إلى السيدة عائشة ثم القلعة متوجهًا إلى منشية ناصر مارًا بمدينة نصر، وصولاً إلى أول طريق القاهرة السويس، حيث سيتم إنشاء ورش الخط الرابع.

وكشف اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن أعمال حفر الخط الرابع للمترو بشارع الهرم تبدأ من محطة "حي الأشجار" مرورًا بالطريق الدائري، نزولاً إلى "ميدان الرماية" و"شارع الهرم" حتى نهايته، ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة "الفسطاط"، ويتم الربط مع الخط الأول "المرج - حلوان" عند محطة الملك الصالح، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تضم 17 محطة بطول 19كم، منها 11 بشارع الهرم.

وقال "والي" لـ"الوطن"، إن المرحلة الأولى تشمل محطات "حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام، والنصر، والمتحف الكبير، وميدان الرماية، والأهرام، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، والمساحة، والجيزة"، موضحًا أن الخط الرابع يمتد بطول 42كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية، ومقسم إلى مرحلتين، إحداهما بطول 19كم، ويضم 17 محطة، والمرحلة الثانية بطول 23كم، وتضم 21 محطة، وسيكون جاهزًا أمام الركاب أواخر 2024.

كما يضم المخطط إنشاء خط مترو خامس من "الساحل" إلى "السواح" ثم "مصر الجديدة" حتى "مدينة نصر" بطول 24كم وتكلفة 22 مليار جنيه، وخط سادس يبدأ من "الخصوص" مارًا بالسواح ثم "باب الشعرية" وصولاً إلى المعادي بطول 30كم وتكلفة 22 مليار جنيه، مع إنشاء 5 محطات تبادلية مع وسائل النقل الأخرى على أطراف محافظات القاهرة الكبرى لمواجهة التكدس المروري ومنع دخول سيارات الميكروباص والأجرة القادمة من المحافظات إلى داخل القاهرة الكبرى.

كما يحوى المخطط إنشاء خط مترو بمدينة الإسكندرية يمتد بطول 43كم من أبوقير شرقًا حتى الكيلو 21 العامرية غربًا مارًا بوسط المدينة، على أن يعتمد هذا الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالى فى المسافة من أبوقير إلى محطة مصر بطول حوالى 22كم، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل من محطة سكة حديد أبوقير حتى محطة مصر، ومن محطة مصر حتى محطة المكس، ومن محطة المكس حتى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية مطروح، وتخطط الهيئة القومية للأنفاق فى مخططها إلى تنفيذ خطى مترو بمدينة المنصورة أحدهما طولي ويمر بالنيل ويربط شمال وجنوب المدينة، والآخر عرضي.