السيطرة على حريق بمخزن في شبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر، حيث جرى إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وجرى السيطرة على الحريق .

ورجحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

من جانبه شكل اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين، لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به، ولتقدير حجم الخسائر والمتضررين .