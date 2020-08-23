نيابة زفتى تصرح بدفن جثة شاب غرق في النيل

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى بالانتهاء من إجراءات دفن جثة شاب عُثر على جثمانه طافيا بمياه نهر النيل لعدم وجود شبهه جنائية وتسليمه إلى ذويه لدفنه بمقابر عائلته.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى، على جثة شخص مجهول الهوية غارقا بمياه النيل بمنطقة الرياح العباسي بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ والتي تمكنت من انتشال الجثة.

وأفادت التحريات الأمنية وسماع أقوال شهود العيان، بأن الشاب كان يلهو برفقه زملائه حال استحمامهم بمياه ترعة البحر العباسي بمياه نهر النيل هربا من الحر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.