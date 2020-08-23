فيديو.. وزير الأوقاف: صلاة الجمعة ليست واجبة حتى تنتهي كورونا تماما

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن كبار السن والمرضى إذا قاموا بصلاة الجمعة في المنزل لا حرج عليهم، "لو الشخص السليم نوى عدم النزول لصلاة الجمعة لإتاحة فرصة لغيره وعدم التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي فلا حرج على من صلى الجمعة في بيته في ظل الظروف القائمة وفي حال رفع البلاء بشكل تام وعادت الحياة إلى ماقبل كورونا وتخلينا عن الكمامات والتباعد الاجتماعي في هذه الحالة تكون صلاة الجمعة واجبة على كل بالغ عاقل مسلم مكلف".

وشرح وزير الأوقاف أنه في الظرف الراهن ومع الفتح الجزئي وإجراءات التباعد فلا حرج على من صلى الجمعة ظهرا في منزله على الإطلاق والثواب كمن صلى في المسجد طالما كان ينتوي الصلاة في المسجد.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أكاديمية الأوقاف تقوم بعمل توعوي خاص في إطار تأهيل الشباب والقيادات وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية وتم البدء بمحافظة شمال سيناء للتأكيد على أن سيناء في القلب من الوطن، موجها التحية للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ولكل من يخدم في هذا المكان ويفتديه بالغالي والنفيس.

وأضاف جمعة خلال حديثه على شاشة "إكسترا نيوز" أنه يتم إعداد مجموعة من القيادات من أبناء المحافظة لتنمية مهارتهم القيادية، مشيرا إلى أن الوزارة دعت المواطنين لعدم التزاحم أثناء صلاة الجمعة بعد عودتها الجمعة المقبلة.