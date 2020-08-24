أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع 54% خلال 2019-2020

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية ،إحدي شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2019-2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 50.7 %على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت أرباحاً بلغت 170.04 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 829 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي صافي ربح بلغ 150.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مايو 2020، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

فيما ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 950.62 مليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 792.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.

الشركة القابضة للأدوية المملوكة للدولة تمتلك 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية وتستهدف الموازنة التقديرية للشركة القابضة للأدوية للعام المالى الحالى 2020/2021 إيرادات بقيمة 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعلياً فى العام المالى 2018/2019، بالإضافة إلى صافى ربح بنحو مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن 2018/2019. ووفقاً لمشروع موازنة 2020/2021، تبلغ جملة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة 423 مليون جنيه بنسبة نمو 32.6% عن فعلى 2018/2019، فيما يبلغ صافى الربح المستهدف 239 مليون جنيه، بمعدل نمو 71% عن فعلى 2018/2019، وتبلغ حصة وزارة المالية نحو 45 مليون جنيه.