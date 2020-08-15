وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير شركات النقل العام

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة متكاملة لتطوير شركات النقل العام التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الوزارة استعانت باستشاري دولي لدمج شركات النقل العام مثل وسط وشرق وغرب الدلتا، والهدف من ذلك الدمج هو توزيع أفضل لرحلات الأتوبيسات بأعداد الركاب بمجلس إدارة واحد.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أكبر الشركات حول العالم تدير تلك الرحلات بدون أسطول، وذلك عبر الاتفاق مع شركات للأتوبيسات لنقل الركاب، وسيكون هناك أتوبيسات أصغر من الموجودة حاليا، والفكر الحالي يتجه نحو إدارة بكفائه كبرى، موضحا أنه وبالنسبة لنقل البضائع فهناك 5 شركات مديونة، وتم إعادتها للوزارة بعد فترة تأجير لهم ويتم إنشاء شركة مع هيئة السكة الحديد لإنشاء نقل متعدد الوسائط لخدمة النقل عبر السكة الحديد والعربات لإنشاء تكامل فيما بين القطاعين.

وأكد أن الوزارة تمتلك 3 شركات في التشييد والبناء والتطوير مستمر وقائم في كافة نشاطات الشركات القابضة، مشيرا إلى أن مجزر توشكى واحد من أكبر المجازر في مصر وإنشاءة تأخر كثيرا، وقدرته الاستيعابيه 20 ألف رأس ماشية وتم استقبال 8 الاف راس ماشية في التشغيل التجريبي وسيتم توفير مشروعات مساعدة بجوار ذلك المجزر، بخلاف وجود 14 ألف فدان تم زراعتهم هناك، وسيتم زراعة مثلهم خلال العام المقبل.

وتابع: "عرضنا أفكار في مجال الأدوية والتطوير العقاري وخاصة المباني الإدارية في وسط القاهرة ولتطوير مساحات كبرى مملوكة للشركات القابضة بعضها في الأرياف، وتطوير عقاري مختلف عن الموجود في المدن الجديدة على مساحات من 50 لـ100 ألف متر، والفنادق لدينا فرص رائعة في وسط القاهرة ونعيد بناء فندق عريق من 1867 في ميدان الأوبرا وتم عرضه على الصندوق السيادي بالإضافة إلى عده فرص أخرى".