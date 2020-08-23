الأعلى للإعلام: مدحت شلبي استخدم ألفاظا غير مناسبة في مباراة القمة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرًا عن أداء قنوات الأهلي والزمالك وأون تايم سبورت، في أثناء وبعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22/8/2020 الساعة 9 مساءً، وقال إن التغطية في مجملها اتسمت بالحيادية والروح الرياضية باستثناء بعض الألفاظ غير المناسبة لمدحت شلبي في أثناء تعليقه على المباراة.

وقال المجلس، في تقريره، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اتسمت بأجواء احتفالية وروح رياضية وودية انعكست على أداء القنوات الرياضية التي تابعت المباراة سواء بنقل أحداثها على الهواء مباشرة أو بالتعليق والتحليل قبل وبعد المباراة.

وعن أداء القنوات، فيما يخص قناة الأهلي، اتسم التحليل الذى قدمه الكابتن أيمن شوقي وضيوفه حلمي طولان، ومحمد يوسف، وعلاء ميهوب وعادل مصطفى بالحيادية والاحترام المتبادل والنقاش في إجراءات المباراة، ولم يجر رصد أي مخالفات طبقا للمعايير والأكواد المتبعة والمقررة؛ لضبط أداء التعليق الرياضي والتحليل على المباريات.

وثانيا فيما يخص قناة الزمالك، اتسم التحليل بالحيادية وعدم التلفظ بأي ألفاظ مخالفة للأكواد المتبعة والمقررة.

وثالثًا، فيما يخص قناة "أون تايم سبورت"، اتسم الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك على قناة "on time sport" تقديم سيف زاهر واستضافة أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام بالمهنية الرياضية والبعد عن التعصب الكروي، وإن كان بعد نهاية المبارة هناك فقرة لتحليل الأداء التحكيمى واشتمل على إظهار بعض الأخطاء، ولكن دون توجيه إساءة للحكام وإنما إيضاح وشرح للأخطاء التحكيمية .

وأوضح المجلس أنه رصد بعض المخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي تمثلت في تهكم وسخرية المعلق عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول "أه يا رجلي أه يا رأسي آل يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".

وعن تقييم المجلس، قال إنه بشكل عام خلا التعليق على المباراة في القنوات الثلاث محل الرصد من استخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف، واتسم بالحياد والموضوعية النسبيتين، عدا استخدام مدحت شلبي لبعض الألفاظ غير المناسبة.