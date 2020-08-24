محافظ دمياط: إنشاء مجزر آلي بمنطقة شطا لحجر الحيوانات المستوردة

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يوجد لدينا مجزر بمنطقة شطا بالفعل، ولكن داخل الكتلة السكانية ومتهالك منذ سنوات وغير آدمي، لذلك كان التفكير في عمل مجزر آلي كبير بالمنطقة وبجواره حجر صحي للحيوانات المستوردة ووكر الذي يحول مخلفات الذبح إلى علف للأسماك.

وأكدت عوض، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن المشروع متكامل، وهناك أيضا منطقة استثمارية بجوار المجزر الذي من الممكن أن يأخذها أحد رجال الأعمال أو المستثمرين لكي يتم عملها بعد ذلك مصانع لمنتجات اللحوم مثل البلوبيف وغيرها.

وأضاف أنه تم اختيار هذا المكان لأنه خارج الكتلة السكنية وهو مطلوب لأن المجازر الصحية حاليا يجب أن تكون خارج الكتلة السكانية بالإضافة لقربه من ميناء دمياط لأنه "في المجزر طالما في حجر صحي بناخد الحيوانات الحية التي تستورد من أوروبا وبنحجرها في المكان وفي نفس الوقت بتطلع من المحجر على طول على المجزر الآلي".

وتابعت، أن هذا المشروع مهم للغاية لأنه يوفر لحوما صحية للمواطنين وبسعر مناسب لأنه يكون هناك تنافس في الأسعار عندما تكون هناك لحوم حية من أوروبا، وأنه قريب جدا من الميناء ولا يمر على أي مزارع أخرى من الميناء إلى المكان، ما يجعله خاليا من الأمراض.

واستكملت أن وجود المجزر والمحجر في مكان واحد يسهل عدم حدوث غش في الحيوانات وتخرج في الأسواق على أنها لحوم بلدي وهي مستوردة، وتم درسه من كافة الجوانب وتكلفته 160 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية.