مروان محسن يطلب الرحيل عن الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك وقائد منتخب مصر السابق، أن مروان محسن طلب الخروج مُعارًا من النادي الأهلي، بسبب الضغوط الشديدة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأوضح "حسن" عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، أن مروان محسن قام بتمديد عقده على بياض، ولكن العقد لم يُفعل حتى الآن، مشددًا على أن مهاجم الأهلي طلب الخروج مُعارًا في ظل تعرضه للضغوط، موضحًا أن هذا القرار هو الأفضل للطرفين.

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