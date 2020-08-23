الأعلى للإعلام يرصد 3 مخالفات لمدحت شلبي أبرزها "الشباك العذراء"

لم تكن المخالفة التي رصدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد المعلق الرياضي مدحت شلبي، في تقريره عن تغطية أحداث مباراة القمة بين الأهلي الزمالك أمس، هي الوحيدة، بل سبقها مخالفتين سابقتين، بإجمالي 3 مخالفات اثنتين منهم تتعلق بالتعليق على مباراة القمة.

"التطاول على الرموز"

جائت المخالفة الأولى في 30 سبتمبر 2018 حينما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج "مساء بيراميدز" الذي يقدمه مدحت شلبي على قناة "بيراميدز" لمدة أسبوعين، كما قرر إحالة مدحت شلبي مقدم البرنامج للتحقيق بنقابة الإعلاميين بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عدد من حلقات برنامجه، فضلًا عن مداخلة رئيس نادي الزمالك، والتي شن فيها هجومًا على عدد من الشخصيات والكيانات الرياضية.

"الشباك العذراء"

وقعت المخالفة الثانية في إبريل من العام الماضي 2019 حينما أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة الإذاعي والناقد فهمي عمر، حينها، بوقف المعلق مدحت شلبي عن التعليق على المباريات حتى نهاية الموسم.

ورفعت اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، مؤكدة أنّ شلبي الذي علق على المباراة بقناة النيل للرياضة، تلفّظ بألفاظ لا يجب أنّ تخرج من معلق كبير مثله، خاصة عقب إحراز علي جبر لاعب بيراميدز هدفا في مرمى الزمالك، قائلًا: "هدف في الشباك العذراء، ولا خلي العذراء دي ليوم الخميس"، وهو يوم زفاف علي جبر.

وأوضحت اللجنة في توصياتها، أنّ مواقع السوشيال ميديا تساءلت عما إذا كان المجلس سيعاقب شلبي على هذه المخالفة، لذا أوصت اللجنة بإيقاف المعلق حتى نهاية الموسم.

واتخذت نقابة الإعلاميين قرارا مماثلًا بوقف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية الموسم.

"آه يارجلي"

وجائت المخالفة الثالثة مساء أمس، والتي كانت الوحيدة في تغطية أحداث مباراة القمة رقم 120 بحسب تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أوضح المجلس أنه رصد بعض المخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول "آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود".