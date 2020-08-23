اتهامات بالفساد لابن وزير الداخلية التركي

داهم رجال نائب إسطنبول السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، متين كولوك، المقر الرسمي لجمعية "حركة البقاء الوطنية" المعروفة بقربها من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "هالك تي في": شارك رئيس جمعية "حركة البقاء الوطنية"، مراد شاهين، فيديوهات وصورًا لمداهمة رجال نائب إسطنبول السابق لمقر الجمعية في إسطنبول، موجهين العديد من الشتائم لوزير الداخلية بسبب تقربه الشديد لهذه الحركة.

وأوضح رقيب متقاعد يدعي إردال يلماز، أن السبب وراء اشتباك رجال النائب السابق وأعضاء الجمعية هو أن ابن وزير الداخلية التركي وممثل الجمعية متورط في الفساد بإسطنبول، فيما ناشد يلماز، الوزير صويلو بالاستقالة فورًا.