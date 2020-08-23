"التخطيط": مركز البنية المعلوماتية يرصد الأمراض التي تصيب المحاصيل

قال الدكتور أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن فكرة مركز رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية تقوم على مساعدة الدولة على اتخاذ عدد من القرارات المهمة، موضحًا أنه مشروع البنية التحتية المكانية لصالح منظومة التخطيط.

وأضاف عبدالحفيظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هذا المشروع يعتمد على محورين مهمين، الأول يختص بتصوير الأقمار الصناعية، للحصول على الصور الفضائية بشكل يومي بدقة 3 أمتار، ومن خلالها يمكن تحميل تطبيقات حديثة تساعد الدولة في إظهار أي متغير يظهر على الأرض.

وتابع: "هذه المتغيرات قد تكون مقننة أو غير مقننة، وفورًا نرسل الاحداثيات إلى الجهات المعنية لتتخذ الإجراءات حيال تلك التغيرات".

وأردف، أن هذه التطبيقات بدأت تستخدم في مجالات أخرى تفيد الدولة ومتخذي القرار، مثل زراعة المحاصيل في أراضي معينة، وحجم الزراعة في محصول معين ورصد الأمراض التي تصيب المحاصيل.