جامعة المنيا: تحديث البنية المعلوماتية لتطبيق التعليم الهجين

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تعمل حاليًا على الانتهاء من خطة تحديث البنية التحتية المعلوماتية بجميع الكليات، من أجل الاستعداد لتطبيق نظام التعليم الهجين بدءً من العام الدراسي الجديد، وتطبيقًا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الجامعة أنشأت مركز الاختبارات الإلكترونية، ليتماشى مع التحول الرقمي للمجتمع الجامعي الجديد في ظل تطبيق خطة التعليم الهجين، فضلًا عن التحول إلى الجامعات الذكية.

وأكد أن المركز سيوفر القدرة على أداء وإدارة الاختبارات الإلكترونية لطلاب جميع الكليات على مستوى الجامعة، بدءً من العام الدراسي الجديد.

وتابع، أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء عدد من القاعات الكبري والتي تسع لأكثر من 1000 جهاز حاسب آلي لإجراء الاختبارات الإلكترونية؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، موكًا أن نظام التعليم الهجين سيسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وإخراج كوادر متميزة من الخريجين المصريين تتماشى مع وظائف المستقبل.