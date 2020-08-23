تكلفته مليار جنيه.. قصة أكبر مصنع كابلات ضوئية في مصر والشرق الأوسط

بحث المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات الرائدة، مشروع إنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن المشروع العملاق، والذي سيمثل توطين لتصنيع تكنولوجيا رائدة في مصر:

1- يُنفذ المشروع في القطاع الجنوبي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2- تعمل الهيئة العربية للتصنيع، وشركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذه.

3- تبلغ الاستثمارات التقديرية للمشروع قرابة مليار جنيه مصري.

4- سيدخل المشروع أحدث تكنولوجيات الإنتاج وأعلى معايير الجودة لصناعة كابلات الألياف الضوئية بمصر.

5- يعتبر المشروع أحد مكونات الخطة القومية لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير منتج وطني مطابق للمعايير العالمية.

6- تتعاون "الهيئة" و"الشركة" مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب كوادر تركيب وتشغيل وصيانة المصنع.

7- سيعمل المشروع على دعم خطة الدولة لتحقيق الرقمنة للمشروعات التنموية بتوفير منتج بسعر مناسب وجودة عالية.

8- سيسهم المشروع في خفض الواردات، وسيوفر الكثير من فرص العمل للشباب.

9- سيوفر المشروع احتياجات البنية التحتية متطورة للشبكات والاتصالات لخدمة المدن الذكية.

10- سيهدف المشروع إلى فتح منافذ لتصدير كابلات الألياف الضوئية للمنطقة العربية وإفريقيا.