وزير خارجية ألمانيا يستعد لزيارة أثينا وأنقرة لتهدئة التوترات بالمتوسط

تبدأ ألمانيا جهود وساطة جديدة بين تركيا واليونان لنزع فتيل التوتر بشأن مناطق الجرف القاري المتنازع عليها في شرقي البحر المتوسط، ​​قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية، إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيزور أثينا وأنقرة في 25 أغسطس الجاري للقائه مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، ثم نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ويأتي الهدف من دبلوماسية ماس هو تقليل التوتر بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجيرانه وكذلك استئناف المحادثات التركية اليونانية من أجل حل سلمي للمشاكل في بحر إيجه والبحر المتوسط.

وتأمل ألمانيا في التوسط لعقد اجتماع بمشاركة كبار مستشاري رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بوساطة كبير مساعدي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يستضيف ماس، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في 27 أغسطس الجاري، ويخطط ماس لعقد اجتماع ثلاثي للمستشارين في 28 أغسطس.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي قمة خاصة على مستوى الزعماء في أواخر سبتمبر المقبل تحت قيادة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في ظل ضغط اليونان وفرنسا لفرض عقوبات قاسية على تركيا لردع أنشطتها في البحر المتوسط.