وزير خارجية اليونان: تركيا هي المسؤولة عن التصعيد شرقي المتوسط

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، أن تركيا هي المسؤولة عن التصعيد شرقي المتوسط وعليها مغادرة الأراضي اليونانية مباشرة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، إنه يجري حاليا إعداد قائمة العقوبات بحق تركيا التي طلبناها من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضحت الخارجية اليونانية: "ما زلنا منفتحين على الحوار مع تركيا لكن ليس تحت الضغط والابتزاز"

من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، اليوم، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى قلق خاص بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط.

وأوضح شالنبيرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف المسؤول النمساوي: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية اليوم الجمعة، وقبل انطلاق المحادثات صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن "الاستفزازات" التي تحدث في شرق البحر المتوسط "لا يمكن أن تستمر".

وأضاف ماس: "وكذلك لا يمكن أن يستمر التنقيب التركي. نحن نعمل على إجراء حوار مباشر بين الطرفين (أي اليونان وتركيا) يسهم في إيجاد تسوية لهذه القضية"، موضحا أنه يجب ألا تتم أي عمليات تنقيب خلال المحادثات.

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها مع اليونان، تحت حراسة سفن حربية تركية، لرسم خارطة بتفاصيل منطقة بحرية بهدف التنقيب المحتمل عن النفط والغاز.

وقال مصدر دفاعي يوناني، إن اصطداماً خفيفاً وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية، أمس الأول الأربعاء خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفاً ما جرى بأنه "حادث".

وتتشارك اليونان وتركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن علاقاتهما مشحونة بالتوترات منذ فترة طويلة، وتتراوح الخلافات بينهما من حدود الجرف القاري البحري والمجال الجوي إلى جزيرة قبرص المقسمة.

وفي عام 1996 كانت الدولتان على وشك الدخول في حرب بسبب التنازع على ملكية جزر صغيرة غير مأهولة في بحر إيجه.