"القباج" تشارك 100 متطوع بالهلال الأحمر في تأبين ضحايا انفجار بيروت

تشارك الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، مائة من متطوعي الهلال الأحمر، غدا، وقفة تأبين لضحايا حادث مرفأ بيروت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحشدت وزارة التضامن الاجتماعي تحت إِشراف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبالتعاون مع جمعية مصر الخير وبنك الكساء وبنك الشفاء وجمعية رسالة ومرسال والجمعية الشرعية والبر والتقوى، لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تجهيز 160 طن من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.