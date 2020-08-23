ثيوفيلي: أنقرة استخدمت اتفاق مصر واليونان لرفض الحوار مع أثينا

قالت الممثلة الدائمة لليونان في الأمم المتحدة، ماريا ثيوفيلي، إن أنقرة استخدمت اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، كذريعة لرفض المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين أنقرة وأثينا بشأن الصراع في المتوسط.

ونقل موقع "إليري خبر" التركي، خطاب ثيوفيلي الموجه إلى الأمم المتحدة، اليوم، والذي شددت خلاله على أن الاتفاق بين أثينا والقاهرة سيتيح الفرصة لإمكانية تبادل الحوار مع الدول المجاورة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأكدت ثيوفيلي أن أنشطة تركيا وتصرفاتها في البحر المتوسط بمثابة تهديد كبير للمنطقة بأكملها، وأن وجود سفينة "أوروتش رئيس" التي أرسلتها تركيا للبحث والتنقيب في شرقي المتوسط، مخالف تمامًا للقوانين، مشيرة إلى أنه يجب ألا تبقى أفعال وانتهاكات تركيا دون رد، لأنها تشكل تهديدًا لأمن المنطقة.

وبعد توقيع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ازداد غضب رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، من هذه الخطوة التي من شأنها محاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد تحدت اليونان، وقامت بإرسال سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب في مياه شرق المتوسط، مما أسفر عن احتدام الصراع بين الطرفين في الفترة الأخيرة.