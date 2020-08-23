اعتقال 34 عسكريا في تركيا بتهمة الانتماء لحركة جولن

اعتقلت السلطات التركية مؤخرا 34 عسكريا من الجيش التركي بزعم الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ووفق مكتب المدعي العام في إزمير تم اعتقال 47 مشتبهًا، 34 منهم كانوا في القوات المسلحة التركية بزعم أنهم أجروا اتصالات هاتفية بمسئولين في حركة الخدمة باستخدام هواتف عمومية.

وبتاريخ 18 أغسطس تم القبض على 36 من المشتبه بهم، 29 منهم كانوا في الخدمة الفعلية، وتم إطلاق سراح واحد بشرط الرقابة القضائية. والإفراج عن عشرة آخرين، مستفيدين من "قانون التوبة والندم".

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 فصلت من الجيش 15 ألفا و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديًا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.