تزوير وتحريض وتخابر مع تركيا.. بلاغات تطارد الهارب أيمن نور

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 31347 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه "العميل الهارب" بحسب البلاغ، أيمن نور، بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية والتخابر مع أجهزة مخابراتية معادية لمصر، للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.

وقال "محمود" في بلاغه المقدم للنائب العام، إنّ الهارب أيمن نور الذي يقيم في تركيا بصفة دائمة، ومالك قناتي الشرق ومكملين الداعمتين للإرهاب الموجه ضد مصر، يتخابر مع جهاز المخابرات التركي ويتلقى تعليمات مباشرة منه لنشر أخبار كاذبة عبر القناتين المذكورتين، والتحريض على الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

وتابع "محمود" في بلاغه أنّ العميل الهارب أيمن نور من أخطر العملاء لجهات وأجهزة مخابراتية معادية للدولة المصرية، وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية، مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة.

وأوضح أنّ العميل الهارب معروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة ويعقد مؤتمرات تحريضية ضد مصر وتبثها القنوات الموالية الداعمة للإرهاب لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن العميل الهارب الذي ارتضى أن يكون خائنًا لوطنه يحرض من خلال قنواته الإرهابية على نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور لارتكابه جريمة العمالة لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهة، ووضع اسم الهارب أيمن نور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وبدأت البلاغات ضد أيمن نور منذ عام 2013، عندما ادعى حصوله على الدكتوراه، فتقدم عبدالعزيز فهمي مدير عام بالشباب والرياضة، ببلاغ إلى النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ضد أيمن نور، يتهمه بالتزوير لعدم حصوله على الدكتوراه.

وذكر البلاغ رقم 1824 بلاغات النائب العام، أنّه في جريدة "صوت الأمة" صفحة 6 تحقيقات العدد رقم 652 الاثنين 10/6/2013 تحت عنوان (لا مؤاخذة.. نحدثكم عن أيمن نور)، وفي عنوان داخلي في منتصف التحقيق عنوان آخر (وثائق.. شهادة دكتوراه أيمن نور مضروبة)، إضافة إلى صورة الشهادة المضروبة، واستند الصحفي "رضا عوض" كاتب الخبر، إلى أنّ المشكو في حقه يذكر مرة أنّه دكتور في العلوم، وأخرى في الفلسفة تخصص تاريخ قانون، وهذا كما ورد في نص الجريدة.

وأضاف في منتصف التحقيق أنّ "المستندات تؤكد عدم حصول نور على الدكتوراه"، وأنّه حصل عليها من معهد الاستشراف التابع لأكاديمية العلوم الروسية بمدينة موسكو، وهي الشهادة التي لم يثبت المجلس الأعلى للجامعات طبقًا لمستند لدينا على معادلتها، إذ أكد الدكتور جاد راضي المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بالمكتب الثقافي بموسكو، في خطاب رسمي مرسل لرئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي أنّ شهادة المذكور غير معادلة وغير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فضلاً عن وجود اسمه في كشوف معهد الاستشراف من عدمه.

ومن البلاغات المتعددة التي اتهمته بالتحريض على العنف ونشر الأخبار الكاذبة، البلاغ الذي تقدم به المحامي طارق محمود، في عام 2018 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمقيد تحت رقم 5452 لسنة 2018 بلاغات محامٍ عام أول، ضد الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والهارب أيمن نور، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، ومشاركة الجماعة الإرهابية أهدافها.