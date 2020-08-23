العراق يتعهد باتخاذ إجراءات حيال منفذي الأعمال التخريبية في المظاهرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الذين ينفذون "الأعمال التخريبية" في المظاهرات، وجددت تأكيدها أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت الوزارة العراقية، في بيان، إن "وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن التظاهر السلمي لأبناء شعبنا الكريم القائم على أسس سلمية وقانونية حق مكفول دستوريا وظاهرة حضارية تسهم في المطالبة بالحقوق المشروعة لشرائح مجتمعنا كافة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضافت الداخلية العراقية، أنها "وفي الوقت الذي تحرص فيه على أمن المتظاهرين وحمايتهم باعتبار ذلك واجبا من واجباتها القانونية، فإنها حريصة وبنفس الدرجة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعلى أساس ذلك فإن الداخلية ترفض كل الممارسات غير القانونية التي يقوم بها عدد من العناصر المحسوبة على المتظاهرين من اعتداء على المنشآت الخاصة والعامة وعلى الأبنية والمقرات الرسمية وإعاقة سير الحياة الطبيعية".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها "ستتحذ كافة الإجراءات القانونية بحق الذين ينفذون هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم إلا أجندات ومصالح بعيدة كل البعد عن تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة".

وكانت قوات الأمن العراقية، استخدمت، أمس السبت، الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومبانٍ حكومية في البصرة والناصرية، احتجاجا على عمليات اغتيال النشطاء واستمرار النزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.

وفي مدينة البصرة، جنوب البلاد، أشعل المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.