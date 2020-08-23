نص التحقيقات مع موظف الفندق في واقعة "منة عبدالعزيز": رفضت أصرف عليهم

تواصل "الوطن" نشر تحقيقات النيابة العامة، في قضية التعدي على فتاة التيك توك منة عبدالعزيز، داخل إحدى غرف فندق زوسر بشارع الهرم، يوم 22 مايو الماضي، والمتهم فيها 5 متهمين، والذين أحالهم النائب العام، الشهر الماضي، للمحاكمة الجنائية.

وننشر في الجزء الثاني والأخير من الحلقة الثانية، أقوال المتهم سراج فاروق عبد السميع، فني صيانة بفندق زوسر، والذي قال عنه المتهمون السابقون، إنه استقبلهم، ومكّنهم من حجز غرفتين وجناح، لممارسة الدعارة، مقابل مبلغ مالي.

ومثّل المتهم، بسراي النيابة العامة، الساعة 11 مساء يوم 29 مايو الماضي، واستدعاه المحقق، وأثبت ما يلي: "وبمناسبة تواجد المتهم خارج غرفة التحقيق، دعوناه لداخلها وألفيناه ذكرا في العقد السادس من العمر، يرتدى ملابس افرنجية، وبمناظرة الأجزاء الظاهرية من جسده لم يتبين ثمة إصابات".. وبمناسبة تواجده أمامنا سألناه، فأجاب:

ج : اسمي سراج فاروق عبد السميع حسن، 50 سنة، وأعمل فني صيانة بفندق زوسر بالهرم.

س : ما هي كيفية ضبطك؟

ج : يوم التلات اللي فات كنت في الفندق، دخل ضابط وسأل عن واحد اسمه "لوقا" و"فاروق" صاحب الفندق، وبعدين الضابط قالي تعالى معانا لغاية الفندق، عشان محدش يقول إن أنت بلغت عن صاحب الفندق، وفعلًا رحت معاه، وبعد ما وصلنا القسم لقيته بيدخلنى على شوية عيال، وقالهم دا "سراج"، ورفض يخرجني من القسم، وفضلت محبوس لغاية ما جيت هنا.

س : ما علاقتك بكل من "منة عبدالعزيز ومازن الطاهر ومحمد حمدي، وبسام رضا "بيشوي"، وشيماء شحاتة وفاطمة ؟

ج : معرفش حد منهم غير لما روحت القسم، وبيشوى بس اللي أعرفه فيهم.

المتهم: أعرف "بيشوي" لأنه اتخانق معايا في الفندق وهرب لما طلبت النجدة

س : وما الرابط الذي يجمعك بالمدعو "بيشوي" ؟

ج : من فترة جاء الفندق هو وواحد تاني اسمه "قنص" وعمل مشكلة مع الأمن، ورفع سلاح أبيض على الأمن، ودخل الفندق، وإحنا طلبنا النجدة، وهما جريوا.

س : أنت متهم بتحريض أنثى على ارتكاب الدعارة ومساعدتها على ذلك، وتسهيلها لها وتقديمك مكانا يُدار للدعارة على النحو الثابت بالتحقيقات ؟

ج : محصلش.

س : أنت متهم بحيازة "حشيش" بغير قصد الإتجار أو التعاطي والاستخدام الشخصي، في غير الأحوال المُصرح بها قانونا، وإدارتك وتهيئتك مكانا لتعاطي المخدرات، بمقابل ؟

ج : محصلش.

س : هل مازلت معتصما بأقوالك وإنكارك لما نُسب إليك من اتهام ؟

أنا من أسرة ريفية محترمة وماليش في أي حاجة غلط أو حرام

ج : أيوه.. أنا من أسرة ريفية ملتزمة ومحترمة، وماليش في حاجة غلط أو حرام.

س : جاء بأقوال المتهم "محمد كلاشنكوف" أنه توجه إلى الفندق مع المتهمين "مازن الطاهر" و"بيشوي"، منتصف شهر مايو، إلى فندق زوسر، وقيامك بتسهيل دخولهم مقابل مبلغ مادي؟

ج : محصلش.

س : ولمَ يدعي عليك سالفو الذكر إذا ؟

ج : لأني لما اتقبض عليا ودخلت الحجز معاهم كانوا عايزني أصرف عليهم، ولما رفضت هددوني أنهم هيقولوا على إسمي إني أنا اللى دخلتهم الفندق، وأكيد هو قال كده في التحقيقات عشان الخناقة اللي حصلت.

س : ومتى توقفت عن سداد المبالغ الخاصة بنفقات المأكولات والمشروبات ؟

ج : صرفت أول يوم بس، وتاني يوم مرضيتش أدفع.

بيشوى ومازن وكلاشنكوف اتخانقوا معايا وهددوني إنهم هيقولوا دخلتهم الفندق

س : وهل باعتقادك أن مجرد امتناعك عن دفع مستحقات ومبالغ الأكل والشراب الخاصة بسالفي الذكر، كفيلا بحد اختلاق وقائع ونسبها إليك ؟

ج: أيوة دول مدخنين وهما اتخانقوا معايا جوه الحجز وهددوني أنهم هيقولوا عليا أني دخلتهم الفندق، بس أنا ماليش علاقة بالكلام دا.

س : هل لديك أقوال أخرى ؟

ج : لا.