اعترافات صادمة لمازن في واقعة "منة عبدالعزيز": أقمت علاقة معها 6 مرات

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 26 يوليو الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات»، لاتهامهم بخطفها بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق بث فيديو لها "عارية" بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

والمتهمون في القضية هم، محمد حمدي وشهرته كلاشنكوف، وشيماء شاكر وشقيقتها فاطمة، ومازن إبراهيم الطاهر وشهرته "المميز"، وبسام رضا وشهرته بيشوي، وفني بفندق زوسر، يُدعى "سراج فاروق".

وتنشر "الوطن" نص التحقيقات في الحلقة الأولى، اليوم السبت، أقوال 3 من المتهمين وهم مازن إبراهيم الطاهر وشيماء شاكر ومحمد حمدي كلاشنكوف، خلال التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، والتى أدلوا فيها باعترافات صادمة، حول واقعة فيديو تصوير المجني عليها "منة عبد العزيز" وهي عارية بعد التعدي عليها جنسيا، والذي جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم، مازن إبراهيم الطاهر، وشهرته "المميز"، حيث دعاه المحقق لغرفة التحقيق، الساعة 10 من صباح يوم 29 مايو الماضي، وأثبت المحقق ما يلي: "دعوناه فألفيناه شابا في منتصف العقد الثالث من العمر، قمحي البشرة، ذو شعر أسود طويل، متوسط الطول والبنية، وبمناظرة عموم جسده - عدا ما يستر عورته - تبين لنا وجود وشم باللغة الانجليزية باسم "AMIRA".

- وشرعنا فى سؤاله، فأجاب:

ج : اسمي مازن إبراهيم الطاهر محمد، 23 سنة، طالب بمعهد نيو كايرو.

س : ما تفصيلات إقرارك؟

ج : أنا أعرف منة عبد العزيز من حوالي 4 أشهر، لأني قابلتها في عيد ميلاد، في كافيه فى المهندسين، وهناك تجمع نجوم تيك توك كلهم، وبعد ما خلصنا عيد الميلاد، رحت أنا ومنة وناس تاني نايت كلوب، في شارع النيل، ودخلت الحمام ولفيت سيجارة حشيش، ورجعت أشربها، وجاتلي منة، قالتلي عايزة أشرب معاك، وقعدنا نشرب سوا، وهي شربت خمير تكيلا، وقمنا رقصنا سوا وعملنا 5 فيديوهات اليوم دا، وبعدها بـ 3 أيام كلمتها وقابلتها ونزلنا المهندسين، وجبنا مخدرات وشربنا واتصورنا الصورة الشهيرة اللي كانت لابسة فيها جيبة قصيرة وطقم أصفر، وعملنا 4 فيديوهات، ونشرتهم على انستجرام وفيس بوك.

المتهم مازن إبراهيم: تعرفت على "منة" في عيد ميلاد.. وعاشرتها 6 مرات وهي "مش بنت"

وبعدين روحت لصاحبي فى المهندسين، وبعدها روحت شقة صاحبي دا فى الهرم، واليوم دا عاشرتها جنسيا، واكتشفت ساعتها انها مش بنت، واستمرت العلاقة بينا وعاشرتها حوالي 6 مرات لمدة شهر تقريبًا في شقق كنت بأجرها في المهندسين وجامعة الدول والزمالك، وفي الفترة اللي فاتت دي - الـ 4 أشهر اللي فاتوا - كنا بننزل أنا ومنة كافيه موجود عند كنتاكي في وسط البلد، وبدأ ينزل معانا "كلاشنكوف"، وكنا نقعد مع بنات ونشرب شيشة ونتفق على فيديوهات ونضحك ونهزر.

وانتقل المتهم إلى الحديث عن واقعة فيديو الاعتداء الجنسي على "منة عبد العزيز"، قائلًا: مرة "بسام وكلاشنكوف" كلموني يفطروا عندي، في رمضان، وجولي بيتنا، وبعدها اتصلت بمنة، عشان نتقابل ونبات مع بعض فى فندق بالهرم، قالتلي أنا معايا 3 بنات تاني وهن "شيماء شاكر وأختها فاطمة ورحمة"، قلتلها هاتيهم وتعالي، وتقابلنا وروحنا الفندق، وقابلنا هناك "سراج فاروق" وكان حاجز لينا أوضتين وسويت، وبعدها نزلنا أنا وبيشوي، جبنا شريط برجدين 400، ونص سنتي حشيش من ديلر، وكرتونة بيبسي كانز، و7 علب سجاير LM أحمر، وبيشوي اشترى موس عشان يقطع بيه الحشيش، ورجعنا الفندق، وفجأة كله قال ننزل البيسين، وبعدين طلعنا الأوضة تاني، وفجأة شيماء قالت إنها مش لاقية الموبايل بتاعها، واتهمت "منة" وضربوا بعض، وأنا أخدت منها تليفونها وفتشت شنطتها وأخدت منها 125 جنيه، وقلتلها هدي تليفونك لشيماء، لغاية ما تجيبي التليفون اللي أنتي سارقاه.

بيشوي صاحبي أقام علاقة معها في فندق بالجيزة.. وأنا سرقت فلوسها.. وشيماء شاكر صورتها

وأضاف: "منة دخلت السويت وقفلت على نفسها، وبيشوي عرف يدخل عندها، وبعدها سمعنا منة بتقول (متعورنيش يا بيشوي.. أنا هقلع لوحدي، وبصينا من البلكونة لقيناه مع منة، وكلاشنكوف عرف يدخل وكلنا وراه، وشوفنا منة عريانة، وهي بتلبس البنطلون، وشيماء شاكر كانت بتصور، وساعتها بيشوى ضرب منة على وشها".

دفاع المتهم يطلب الانسحاب من التحقيق دون أسباب.. والنيابة توافق

ودوّن المُحقق ملحوظة هامة، وهي وأثناء التحقيق، طلب محاميان حضرا التحقيق مع المتهم، الانسحاب دون إبداء أسباب، فأثبت ذلك.

واستكمل التحقيق:

س : ما موطنك ؟

ج : أنا مولود فى المنيل، وعايش في الهرم.

كنت شاطر في المدرسة.. وأبويا بيدينى 250 جنيه مصروف يومي.. وأمي مُحفظة قرآن

س : ومن هم والديك وأشقائك ؟

ج : أبويا إبراهيم الطاهر محمد، في شركة عقارات بالشيخ زايد، وأمي محفظة قرآن.. وعندي أخت فى كلية فنون جميلة وأخ في الإعدادي.

س : ماهي ظروف نشأتك ؟

ج : اتولدت فى المنيل، وكنت شاطر جدا، وبعدها روحت مدرسة القومية في العجوزة وكنت من الأوائل، لحد ثانوي، اتعرفت على شباب وبنات، وبدأت أشرب شيشة واشتريت موتوسيكل ريس، وبسبب المشي الغلط دا سقطت فى الثانوي مرتين وجبت مجموع 51%، ودخلت معهد نيو كايرو في التجمع.

بعمل فيديوهات كتير على الانترنت بغرض الشهرة وللتعرف على البنات

س : ما علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟

ج : عندي أكاونتات على فيس بوك وانستجرام وتيك توك.. وعندي على فيس بوك 5 آلاف صديق، و350 ألف متابع على انستجرام.. وبنشر الفيديوهات اللي بعملها.

س : وما سبب نشر الفيديوهات؟

ج : عشان أتعرف على بنات وأتشهر.

س : وما مصدر دخلك الحالي؟

ج : أبويا بيديني 250 جنيه مصروف يومي، ومش مخليني محتاج حاجة.

س : ما هي علاقتك بـ "منة عبد العزيز"؟

ج : احنا أصدقاء.

"منة" قالت اني اغتصبتها.. وعمي صالحها وجابلها IPHONE 11

س : ما هو رد فعلك تجاه المقطع المرئي الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهمك فيه منة عبد العزيز، بالتعدي عليها جنسيا؟

ج : اتفرجت عليه، وبعدها عملت فيديو 15 دقيقة، وقلت اني معملتش كده، ورفعت صور قديمة لينا على الفيس بوك، وبعدها بيوم، عمي أحمد الطاهر كلم "كلاشنكوف"، وجاب "منة" عشان نحل الموضوع، وراحوا عند عمي، وجابلها IPHONE 11، وطلعت هي في 4 فيديوهات تقول مازن أخويا الكبير ومعملش حاجة.

س : هل لديك ثمة سوابق جنائية؟

ج : كان عندي قضية سرقة وخدت فيها براءة.

خالد زوج الرقاصة "جوهرة" مكنتش بستجدعه عشان هو مادي بيدور على الفلوس وبس

س : ما هي علاقتك بخالد زوج الراقصة جوهرة؟

ج : أعرفه عن طريق انستجرام، وهو دخل اتعرف عليا عشان كنت بعمل فيديوهات وصور وأنا سايق الموتوسيكل وبعمل حركات.

س : وما مدى علاقتك به؟

ج : عرفته من 3 أشهر، كنا نقعد مع بعض في كافيه، وصداقتنا مطولتش، لأني مكنتش بستجدعه، لأنه كان مادي وبيدور على الفلوس وبس.

س : أنت متهم بمواقعة منة عبد العزيز كونها أنثى لم تبلغ من العمر 18 عاما؟

ج : أيوة .. أنا أقمت معاها علاقة 6 مرات.

س : أنت متهم بحيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطي؟

ج : أيوة.. أنا متعود أشتري حشيش مع "بيشوي" وأدفع فيه فلوس.

س : أنت متهم باعتدائك على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري، واستخدام حساب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة؟

ج : أيوة.. عندى أكاونتات على فيس بوك وانستجرام وتيك توك بنشر عليهم فيديوهات.

س : أنت متهم بتحريضك أنثى على ارتكاب الدعارة، ومساعدتها على ذلك وتسهيلها ومعاونتها على ممارستها ؟

ج : أنا أقمت علاقة مع "منة" كتير، ويوم 22 مايو 2020، سحبتها على الفندق، عشان تقضي سهرة معانا، أنا وبيشوى وكلاشنكوف.

س : أنت متهم بسرقة المجني عليها "منة عبد العزيز" بالإكراه؟

ج : أيوة.. أنا فعلًا خدت منها 125 جنيه، وضربتها على وشها بالقلم.