شروط التقديم في المدارس الرياضية

تواصل وزارة التربية والتعليم قبول أوراق الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية بنين حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس للعام الدارسي 2020-2021 بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم بنين بنات، الجيزة، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان للبنين فقط، ابتداء من يوم السبت 8 أغسطس 2020 الماضي، ويستمر لمدة ثلاث أسابيع، على أن تنتهي الاختبارات يوم 30 سبتمبر 2020.

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرياضية، وحددتها في أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الإعدادي، بجانب اجتياز الطالب للكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة، اختبار الذكاء)، وكذلك اجتياز الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.