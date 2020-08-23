إيران: الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز ناتجا عن عمليات تخريبية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي، اليوم، إن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأوضح كمالوندي، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إنه تم تجهيز صالونين جديدين وفي منطقتين مختلفتين لإكمال العمل في نطنز.

وأكد المسؤول الإيراني، أن بلاده لم تقل يوما بأنها لن تسمح لمنظمة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش منشآتها، إلا أن هذا الأمر سيتم عندما تكف عن طرح الادعاءات.

ويأتي ذلك، في وقت تترقب فيه طهران زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأسبوع الجاري.

وفي أواخر يوليو الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني تمكن من تحديد هوية الشخص الذي نفذ الانفجار في منشأة نطنز النووية وسط البلاد في 2 يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضح موقع "ديده بان إيران" أن الحرس الثوري الإيراني حدد أن منفذ العملية هو إرشاد كريمي الذي كان لسنوات عديدة مقاولا للمنشأة وتحمل المسؤولية عن إطلاق دورة تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأشار الموقع الإيراني، استنادا إلى مصادر، إلى أن كريمي "فجر مع فريقه قاعة الطرد المركزي وتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالصناعة النووية والسمعة لبلاد".