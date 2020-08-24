تحصين 12833 طائرا بكفر الشيخ وضبط أسماك فاسدة

أعلنت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى، أن إجمالي مذبوحات مجازر اللحوم الحمراء 51 رأس ماشية، كما بلغ إجمالي حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر 51 جلد درجة أولي، وبلغ إجمالي نشاط الرعاية والعلاج 1566 حيوان معالج من بينها "767 من أبقار، و217 من الجاموس، و501 من الأغنام، و61 دواب، و12 كلب، و8 قطط ".

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي نشاط الرعاية التناسلية 146 من بينها " في التشخيص وفحص الحمل ومسببات ضعف الخصوبة 80 بقرة، و28 جاموسة، 5 من الاغنام، وفي علاج الأمراض الإنتاجية لأمراض الضرع وحديثي الولادة 20 بقرة، و9 جواميس، وبلغ إجمالي نشاط التلقيح الاصطناعي 108من بينها 58 بقرة، و50 جاموسة، كما بلغ إجمالي حالات علاج أمراض الدواجن 1865 طائر من بينها علاج " 1095 من الدجاج، و330 بطة، و170 رومي، 270 أرانب".

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي تحصينات الدواجن بلغت 12833 طائر من بينها تحصين " 2076 هتشنر، 2151جمبورو، 1726 كوليرا طيور، و 2300 لاسوتا، و 4580 نيوكسل عضلى، و30 تسمم دموي أرنبي فيروسي "، وفى نشاط التأمين على الماشية بلغ عدد الحيوانات المؤمن عليها 352 حيوان ،كما بلغ إجمالي الحيوانات التي تم ترقيمها 1200 حيوان من بينها " 953 أبقار، 184 جاموس، 58 ضأن، 5 ماعز "، كما بلغ نشاط الصحة العامة والأمراض المشتركة في تحصينات بروسيلا 235 من بينها 99 بقرة، 46 جاموسه، 78 من الاغنام، و12 من الماعز، وتم تحصين و استخراج رخص لـ 8 كلاب، وبالمرور علي المجازر ومحلات الأسماك للتفتيش على اللحوم تمكنت اللجنة المشكلة من المديرية من ضبط 82 كجم أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير محضر.