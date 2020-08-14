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تحصين 12 ألف طائر وتطهير 9 أسواق و11 ألف منشأة حكومية في كفر الشيخ

الطب البيطري: تم التحصين ضد إنفلونزا الطيور

كتب:

سمر عبد الرحمن
07:26 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

تابع الدكتور أيمن عبداللاه، مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، أنشطة جهود إدارة الدواجن برئاسة الدكتور هشام علام، مدير الإدارة، وخالد البرعي، مدير عام الوقاية، في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، حيث بلغ إجمالي الطيور المعالجة 12863 طائرًا.

وقال مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم التحصين ضد إنفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات، كما جرى تطهير 9 أسواق، و16 رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

أوضح أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة بالوحدات والإدارات البيطرية، حيث تمكنت المديرية، من تطهير وتعقيم أكثر من 11 ألف منشأة حكومية، ومؤسسة من مؤسسات الدولة.

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