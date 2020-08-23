صور.. تفاصيل حفل "تسليم وتسلم" محافظ المنطقة الروتارية

عقدت المنطقة الروتارية 2451، احتفالية تسليم وتسلم منصب المحافظ، بحضور عدد كبير من المسؤولين وأعضاء الروتاري من مختلف الأندية، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وبدأت الاحتفالية بدخول الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2019-2020، بصحبة أسامة الأحمر المحافظ الجديد داخل قاعة الحفل.

ووجه "والي" خلال كلمته، الشكر إلى جميع أعضاء الروتاري وكافة المحافظين السابقين وممثلي المحافظات وفريق "تيم 7" وفريق المجلة المنظمة على تعاونهم، بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما وجه الشكر إلى أسرته وعائلته.

وقال المحافظ السابق، إن "روتاري" تمكن من تحقيق العديد من الأنشطة والمشروعات في العديد من القطاعات، متمنيا المزيد من النجاحات على يد "الأحمر"، والمحافظ المسمى ياسر نشأت والمحافظ بعد المسمى عماد عبدالوهاب أعوام حافلة من الإنجازات.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي، يتضمن أبرز الاجتماعات والمشروعات والندوات واللقاءات، على نغمات أغنية "قادرين نعملها" للفنان محمد حماقي، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

وشملت الاحتفالية، تكريم ما يزيد عن 110 أشخاص من القادة والمسؤولين من مختلف الأندية الروتارية، تقديرًا لجهودهم طوال العام.

وسلم "والي" الوشاح إلى المحافظ الجديد، ووضع كلا منهم يده في يد الآخر، وسط تصفيق جميع الحضور، لتكتمل مراسم الاحتفال بصور تذكارية.

ووجه "الأحمر" الشكر للمحافظ السابق، مشيدا بدوره خلال فترة توليه، وتمكنه من تحقيق العديد من الإنجازات بالرغم من التحديات والصعوبات.

وتحدث المحافظ الحالي عن خطته لإدارة المنطقة الروتارية 2451، والتي جاء على رأسها تقليل النفقات، من خلال دمج الاجتماعات والفعاليات التي لا تستدعى تقسيمها.

وفي لفتة تقدير منه، أعلن "الأحمر" عن إطلاق أسماء المحافظين السابقين لـ"روتاري" على المقرات الرسمية في مختلف المناطق والمحافظات، تخليدًا لذكراهم ومسيرتهم في خدمة المجتمع.

وتطرق إلى الحديث عن مشروع مستشفى طوارئ على طريق مصر - الواحات، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لإسعاف المصابين من حوادث الطرق.