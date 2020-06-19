ماريان عازر تلقي كلمة عن "فن الممكن" في مؤتمر الروتاري السنوي

ألقت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كلمة بعنوان فن الممكن في المؤتمر السنوي الروتاري.

تناولت "عازر" في كلمتها كيفية التعامل مع الماضي والحاضر والمستقبل، وشرحت كيفية التعلم من الماضي من خلال طريقة عملية تعرف باسم سجل العرفان.

كما تحدثت عن كيفية تقييم الحياة المتزنة باستخدام طرق علمية مع وضع آلية لتحسين الجوانب المختلفة والتعامل في أوقات الأزمة لتحقيق الأهداف من خلال نصائح عملية للحياة اليومية، وتطرقت لبناء المستقبل، وشرحت تجارب عقدت في جامعات ييل Yale وهارفرد Harvard عن تأثير الصورة الذهنية في الصحة والسلوك وومناحي الحياة.