السودان: تسجيل 153 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 153 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 5 حالات.

وأوضحت الصحة السودانية، في بيان اليوم عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 151 إصابة في الخرطوم، و2 في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 2724 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، ارتفع العدد الكلي للمصابين إلى 12836 حالة، بينهم 815 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6497 شخصًا.

وشددت الوزارة السودانية، أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.