الرئيس الجزائري يأمر بإنهاء مشكلة بطء الانترنت في البلاد بشكل فوري

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، بإنهاء مشكلة بطء تدفق الإنترنت في البلاد فورا، مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع.

وقالت رئاسة الحكومة الجزائرية في بيان، إن تبون ترأس، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأصدر خلاله تعليماته بإيجاد حل نهائي لمشكلة بطء تدفق الانترنت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف إلى مجلس الوزراء.

وأمر تبون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإنهاء مشكلة تدفق الانترنت فورا وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، تدفق الانترنت شرط أساسي للرقمنة والإحصائيات.

جدير بالذكر، أن الجزائر تشهد منذ أيام اضطرابا في خدمة الانترنت، بررته مؤسسة "اتصالات الجزائر" الحكومية بحدوث تذبذب في الشبكة الدولية للإنترنت في بعض دول العالم ومنها الجزائر.