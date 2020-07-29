الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

أقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، مساء اليوم: "وقع رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وأضافت الرئاسة الجزائرية، أن تبون كلف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية، أسباب الإقالة، إلا أن انتقادات عدة وجهت لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسبب التأخر في صرف المنحة التي أقرها تبون للفئات المتضررة من أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"

الإفراج عن 3 أشخاص يواجهون تهمة النشاط الإعلامي غير القانوني

وفي سياق آخر، أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم، عن 3 أشخاص تمت ملاحقتهم بتهم تتعلق بنشاطهم الإعلامي غير القانوني، وتلقي أموال من الخارج دون احترام التشريعات ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن 4 متهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الذي أمر بإيداع 3 منهم الحبس الاحتياطي.

وبعد استئناف الأمر من قبل المتهمين، أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أمرا بالإفراج عنهم.

وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء الاشخاص على الخصوص بتلقي أموال مشبوهة من مصدر خارجي بقصد الدعاية السياسية، وتلقي أموال من مؤسسة إعلامية أجنبية واستغلال خدمة تلفزيونية دون ترخيص.