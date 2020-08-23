أسعار النفط تسجل انخفاضا بسبب تداعيات فيروس كورونا

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إن أسعار خام برنت سجلت خسائر خلال الأسبوع الاخير مع نهاية جلسات التداول الآجلة، حيث انخفضت أنشطة عقود خام برنت تسليم شهر أكتوبر 2020 بنسبة 1%، مسجلة 44.35 دولارًا للبرميل، في حين سجلت عقود خام غرب تيكساسا الأمريكي لنفس المدة انخفاضًا بنسبة 0.8% مسجلة 42.34 دولارًا للبرميل.

وأرجعت المنظمة هذه الانخفاض إلى عدد من الأسباب، منها:

- تنامي مخاوف المستثمرين من تباطؤ وتيرة الطلب على النفط في حال تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

- الانخفاض أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، والارتفاع غير المتوقع في مخزونات نواتج التقطير، وكذلك انخفاض معدل استخدام مصافي التكرير الأمريكية.

- تجدد مخاوف المستثمرين بشأن حدوث وفرة في المعروض النفطي، وذلك على خلفية زيادة إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا.

- المخاوف بشان تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.