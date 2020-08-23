كوريا الجنوبية تلزم سكان العاصمة بارتداء الكمامة ابتداء من منتصف الليل

أعلن القائم بأعمال عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سول، "سيو جونج-يوب"، اليوم، إلزام جميع المواطنين بالمدينة، بارتداء أقنعة الوجه "الكمامات"ابتدءا من منتصف ليلة غد الاثنين.

وقال "يوب"، في تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "نتطلع عبر هذا الإجراء إلى التوعية بأهمية أقنعة الوجه كمبدأ أساسي للحجر الصحي في الحياة اليومية"، مشيرا إلى أنه سبق أن تم إلزام المواطنين بارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة منذ 13 مايو الماضي.

وأضاف القائم بأعمال عمدة العاصمة الكورية الجنوبية، أن هناك أكثر من 58 ألف منشأة عامة ملزمة بتطبيق القرار الجديد، مثل معاهد ومطاعم وحدائق مائية ودور السينما، موضحا أن في حال عدم إلتزام أي منشأة سيتم تعليق نشاطها لمدة أسبوعين، كما ستُفرض على منتهكي القرار غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين وون "2500 دولار أمريكي" مع مطالبة المنشأة بتسديد تكاليف العلاج لمرضى كورونا المستجد "كوفيد-19" في حال انتقال العدوى من المنشأة اعتبارا لمدى خطورة الانتهاك.

وناشد "يوب"، السكان التعاون مع القرار الجديد، حتى لا تلجأ المدينة إلى المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي التي من شأنها أن تؤدي إلى شلل في المجتمع وانهيار الاقتصاد.