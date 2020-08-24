معلومة على الماشي: أخطاء يقع فيها الكثيرون أثناء صيانة السيارة

دائمًا ما تتواجد "الفهلوة" داخل "القاموس المصري الشعبي" في العديد من المجالات المختلفة بالمجتمع؛ وفي عالم السيارات تتكاثر تلك الإبداعات الفنية التي توارثتها الأجيال عن كونها أفعال من شانها تحسين أداء المركبة أو الحفاظ على حالتها، ولكنها في حقيقة الأمر أخطاء تؤدى وبدلًا من الاهتمام بها وصيانتها بشكل صحيح إلى تعريضها للمشاكل أو الظهور بمظهر سيئ.

وفي هذا الصدد قال اللواء مهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، وخبير السيارات، إن هناك العديد من الأخطاء الشائع عنها أنها تحسن من أداء وكفاءة المركبة، ولكنها ضارة بشكل كبير وقد تتسبب في العديد من الأعطال والمشاكل، ومن تلك الأخطاء عملية إحماء السيارة قبل التحرك بها لفترة زمنية من أجل تشغيل أمثل للمحرك، والتي قد تتسبب في مشاكل بأجزاء المحرك، حيث إن الأمر قد يقوم بتحمية المحول الحفاز والأجزاء الميكانيكية الأخرى للسيارة، بالإضافة إلى هدر كمية من الوقود دون فائدة.

وأشار حسين إلى أن السيارات الحديثة التي تحتوى على نظام حقن الوقود، والذي يعمل على توزيع الوقود بشكل إلكتروني من خلال حساسات، ويصل إلى درجة التشغيل بمجرة تشغيل المحرك، لا تحتاج إلى تلك العمليات التي قد تتسبب في أعطال، منوهًا إلى أن تلك العمليات كانت تتم في السيارات التي تعلم بالكربراتير، والتي لم تعد موجودة، وكانت تحتاج لذلك بسبب عدم امتلاكها لنظام توزيع الوقود.

وأضاف حسين خلال حديثه "من الأخطاء الشائعة أيضًا عملية (تسخين السيارة) لكي تعمل دورة الزيت وهذا الأمر غير مطلوب، لأنه بمجرد تشغيل محرك السيارة وبعد حوالي 7 ثوانٍ تنطفئ الأنوار في (الطابلو)، ويشير الأمر إلى أن الزيت وصل إلى أجزاء المحرك بشكل صحيح، وبدأت دورة الزيت في العمل".