إعادة تشغيل مركز صيانة السيارات الخاصة بمحافظة مرسى مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عددًا من السيارات التى أجريت لها صيانة وإعادة تأهيل للتشغيل بمركز الصيانة الخاصة بالمحافظة بمنطقة الكيلو 7.

وأعيد تشغيل المركز كمنشأة غير مستغلة منذ سنوات طويلة، لتحقق عائد اقتصادي، وتوفر على المحافظة تكاليف وأعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة.

واستمع "شعيب" لأعمال إعادة صيانة وتشغيل 7 سيارات، تم إصلاح 3 سيارات منها خاصة بمجمع مخابز المحافظة، وسيارة تابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، و3 سيارات تابعة للقرى، إضافة إلى سيارة تابعة لمديرية الشباب والرياضة.