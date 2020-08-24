وكيل الطب البيطري: بكيت بسبب مقتل ذئب لأنه مسكين يبحث عن الطعام

كشف الدكتور عاطف أحمد وكيل الطب البيطري بالأقصر، تفاصيل وجود ذئب مفترس في منطقة سكنية في الأقصر.

وقال "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تلقى بلاغ بمهاجمة ذئب لأسرة في منطقة سكنية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أنه أمر على الفور قيادات وأطباء الطب البيطري بالتوجه للموقع بالتنسيق مع قوات الشرطة.

وأضاف: "دخلوا لمنزل المواطن واسمه هوى أبوعلام ووجدوا الذئب ملقى على الأرض والموضوع منتهى"، مشيرًا إلى أنه ذئب أنثى مرضعة من النوع الرمادي الشرس بشدة، وعمرها تقريبًا 5 سنوات.

وأضاف أن منزل المواطن بينه وبين المنطقة الصحراوية 5 كيلو مترات من الزراعات وأن الذئبة مرت على مزارع وحيونات منزلية ولم تقترب منها، مضيفًا: "كأن أخذها الهوى لمنزل أبو الهوى".

وأكد وكيل الطب البيطري، أن أثنى الذئب كانت تبحث عن الطعام ولم تكن مسعورة، لافتًا إلى أنها كانت نحيفة بسبب إرضاعها لصغارها، مشيرًا أن زوجة المواطن "أبو الهوى" استغاثت بالمارة، فدخل رجل بالعصى وقضى على الذئبة.

وتابع: "من المعروف أن الذئبة لو جت عنيها في عنيك مش هتسيبك ولو تقابلوا العينين لازم يقتلوا بأي شكل" ناصحًا أي شخص يقابل ذئب ألا ينظر لعينه وأن يتحرك في حركة دائرية، مشيرًا إلى أن الحركة الدائرية تجعل الذئب لا يستطيع الوصول إلى الشخص، مؤكدًا أن الذئبة قتلها المواطن "قتلت في منزل أبو الهوى في مشهد مأساوي".

واعتبر وكيل الطب البيطري، أن هذه الذئبة كانت أليفة ومسكينة وتبحث عن غذاء لأبنائها "أقسم لك بالله أنا عيطت".