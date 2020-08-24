أستاذ حشرات يحذر من غزو كبير للنمل الأبيض للعمارات في الإسكندرية

أكد الدكتور ممدوح حسن إدريس، أستاذ الحشرات بكلية الزراعة ومدير مركز النمل الأبيض بجامعة الإسكندرية، أن التحذيرات من النمل الأبيض تحذيرات جادة جدًا.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تم الإشارة لهذه التحذيرات منذ مطلع الألفية مشيرًا إلى أنه لم يهتم بها أحد ولم تؤخذ بالجدية.

وأكد أن النمل الأبيض يطلق عليها عدة أسماء منها دابة الأرض وسرطان الخشب نظرًا لظهور أعراضه بعد تدمير الأخشاب لافتًا إلى أنه يطلق عليه كلمة نمل بسبب الكثرة العددية مؤكدًا أن لونه أبيض بالفعل ويظهر كأنه دود في الأخشاب.

وأوضح "حسن" أن النمل الأبيض أصبح مشكلة ضخمة جدا في الإسكندرية لافتًا لأن بدايته كانت من منطقة سموحة والتي كانت عبارة عن مخازن للأخشاب في منطقة زراعية وأنه كان فيها مستعمرات تحت الأرض للنمل الأبيض وكان يجب معاملة الأرض الزراعية قبل البناء للتخلص من النمل الأبيض مشيرًا إلى أن مشكلة النمل الأبيض ظهرت في الثمانينات وفي عام 2000 حينها أكد أساتذة جامعة الإسكندرية وجود خطورة بسببه.

وتابع: "سلوك النمل الأبيض اتغير واتحرك من سموحة وغزا كل الإسكندرية لافتًا لأنه يدمر الأساسات ولا يؤثر في الخرسانة ويمشي في الطوب المفرغ ويستطيع تكسير الأشجار ويتسبب في سقوطها.

وأشار إلى أن النمل الأبيض للخشب الجاف تصل أعداده للآلاف والنمل الأبيض الأرضي تصل أعداده لعدة ملايين لافتًا لأنه يدمر كل الأخشاب الموجودة في العمارات لافتًا أنه غير سلوكه وأصبح يغزوا العمارات من الأعلى ويتواجد عند المناطق الرطبة ومنطقة خزانات المية "بقا بيغزوا العمارات من فوق ومن تحت وقبل كده كان بيعمل أنفاق طينية ليصل للأدوار"، مؤكدًا أنه يهدد الثروة العقارية بالكامل نظرًا لأنه لا يهاجم شقة واحدة فقط ولكنه يهاجم العمارة بأكملها.

وأكد أنه رصد من قبل 400 حالة نمل أبيض في منطقة سموحة لافتًا إلى أنه لا يؤدي إلى انهيار العمارة لأنه لا يأكل الخرسانة مشيرًا إلى أنه بدأ يتحرك في مواسير الكهرباء وأصبح يمكنه الانتقال من دور لدور في ساعات بعدما كان يسلك من مكان لمكان في أنفاق في عشرات السنين.

وأوضح أنه يجب معرفة النمل الأبيض أولا، لافتًا لأنه يمكن التعايش معه مشيرًا إلى أن مواد المكافحة لا يستطيع المواطن العادي التعامل معها وأن ذلك من تخصص مركز مكافحة النمل الأبيض والشركات المتخصصة وأن التكلفة عالية نظرًا لأنه يستخدم الجاز الأبيض ومنزوع الرائحة وسعر اللتر منه يصل لـ20 جنيها ويتم وضع مبيد حشري عليه بتركيز أكبر لمبيدات متخصصة في الأخشاب.