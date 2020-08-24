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ضبط 35 متهما و3 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

كتب:

محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
09:54 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
صورة - أرشيفية - مديرية أمن الجيزة

صورة - أرشيفية - مديرية أمن الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، 35 متهمًا، متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية.

وحرر ضباط إدارة المرور تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير مرور الجيزة، والعميد عادل هندي رئيس مباحث المرور، والرائد وائل مختار معاون المباحث، 3 آلاف مخالفة، ونجحوا في إزالة الإشغالات، لتسهيل الحركة المرورية، من خلال عدة حملات بالمحافظة.

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