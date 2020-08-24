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محمود مسلم

ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل قيادي عسكري بارز في غارات للتحالف

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09:54 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
عناصر من الحوثيين

عناصر من الحوثيين

أعلنت ميليشيات الحوثي الاثنين، مقتل اللواء روح الله زيد علي مصلح، أحد أبرز قياداتها العسكرية، والمقرب من زعيمها عبدالملك الحوثي، ونجل مساعد مؤسس الميليشيات.

ونعت قيادات حوثية - حسب ما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - اللواء روح الله زيد علي مصلح"، مؤكدة أنّه سيتم تشييع جثمانه اليوم مع قيادات أخرى في العاصمة صنعاء.

واللواء روح الله زيد علي مصلح، ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، ويعد من القيادات المقربة وأحد رفاق زعيم الميليشيات الحوثية ومن جيل الحوزات الحوثية التي شكلها شقيقه الراحل حسين الحوثي .

وكانت ميليشيات الحوثي اعترفت بمصرع عدد من أبرز قياداتها العسكرية الميدانية في المعارك المشتعلة مع الجيش اليمني، في عدد من الجبهات في البيضاء ونهم والجوف.

وأقرت الميليشيات الحوثية في وقت سابق بمصرع القيادي البارز العميد أديب يحي محمد عيضه مرعي، والمكني بأبورعد السحاري، والذي عينته الميليشيات قائد القوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم.

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