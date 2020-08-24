سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 24 أغسطس الحالي، في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.