الفريق المعالج للمعارض الروسي نافالني عن حالته الصحية: حرجة

قال الطاقم الطبي الألماني، الذي يشرف على علاج المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في برلين، إنّ حالة الأخير الصحية "مستقرة، لكنها حرجة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكشف كبير الأطباء الروس في مستشفى أومسك للطوارئ رقم 1، الذي كان يتلقى فيه نافالني العلاج قبل نقله لألمانيا، أنّه توجه برسالة أمس الأول السبت إلى عيادة "شاريتيه" الألمانية، أعرب فيها عن استعداد الطاقم الطبي الروسي للتعاون مع الزملاء الألمان وتقديم جميع بيانات الاختبارات، وتلقى ردا أمس الأحد، حيث تم إعلامه أنّ حالة نافالني مستقرة، لكنها حرجة.

وأشار كبير الأطباء الروس، إلى أنّ الزملاء الألمان أعربوا في الرسالة عن شكرهم وأكدوا دور الأطباء الروس لإنقاذ حياة نافالني.

ونقلت طائرة ألمانية نافالني، صباح السبت الماضي إلى برلين لتلقي العلاج هناك، بناء على طلب من عائلته، بعد أيام من دخوله في غيبوبة.