الكرملين: بوتين لا يعتزم مناقشة الوضع الصحي لـ"نافالني" مع ميركل

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم مناقشة الوضع المتعلق بصحة المعارض الروسي أليكسي نافالني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وردٍا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم مناقشة وضع نافالني مع ميركل، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة :"لا، لا يعتزم عمل ذلك".

وأكد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه بإمكانهما تقديم أي مساعدة طبية لنافالني.

وقالت ميركل: "إنها ذهلت من دخول نافالني المستشفى وحالته التي تدعو للقلق". وكان دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الكرملين على اطلاع بالوضع الصحي للمعارض أليكسي نافالني، مضيفا "نحن نعلم أنه في حالة خطيرة".

وأعلن كبير الأطباء في مستشفى الطوارئ في أومسك، ألكسندر موراكوفسكي، اليوم، أن الأطباء سيحتاجون إلى يومين آخرين لتحديد نتائج الفحوصات، التي يجرونها على نافالني.

وقال موراكوفسكي في تصريح صحفي: "إن حالة نافالني الصحية لا تزال خطرة، رغم أنها تحسنت إلى حد ما في الصباح"، ولكنه لم يحدد ما هي الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي للمعارض الروسي.

وقال نائب رئيس مستشفى أومسك أناتولي كالينيتشينكو إن الخبراء يستبعدون فرضية تسمم نافالني: "إن الأطباء توصلوا إلى تشخيص شبه كامل، ولكن لا يمكنهم الكشف عن ذلك حاليا".

وقالت مصادر طبية في وقت سابق، إن سبب تدهور صحة نافالني ودخوله العناية المركزة قد يكون بسبب إصابته بالسكري أو بمشكلة في الدورة الدموية الدماغية.

ونقلت صحيفة "إزفيتسيا" الروسية عن خبراء في مجال الطب أن الفحوص المخبرية كشفت أن نافالني عانى من ارتفاع في معدل السكر في الدم والأسيتون في البول، في حين أظهر تخطيط القلب تغيرات في عضلة القلب.