إزالة 35 حالة تعد على المجاري المائية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

نفذت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 35 قرار إزالة تعدي على المجاري المائية بمساحة 9417 م، على مصرف الثلاثين بالتفتيش في الحامول، للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتطهير المصارف، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدي، بالتنسيق مع مركز الشرطة ولجنة الإزالات.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، رئيس المركز والمدينة، من إزالة كافة الإشغالات، بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تمكنت حملة مدينة سيدي سالم برئاسة شريف هيكل، رئيس المركز والمدينة سيدى سالم، من رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وبالسوق الأسبوعي للمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، واستمرار اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.

وأشرَف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين بالمدينة، وذلك لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفةونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي، وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحمل المكبرة لإزالة التعديات على رافد الطريق الدولي، حيث تم إزالة جميع التعديات بنطاق المركز والمدينة، بالإضافة إلى رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع "الجمهورية، الخلفاء الراشدين، الدستور، عبدالهادي راضي، البلدية، الجيش، النبوي المهندس "، حيث تم مصادرة جميع الإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالمحطة، وشارع السوق، حيث تم إزالة التعديات على الشارع الرئيسي، فضلا عن ازالة الاعلانات المخالفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات داخل المدينة والقرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، ومنع وجود تزاحم، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.