ضمن الموجة 16.. إزالة 25 تعديا على أملاك الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حصاد اليوم الثاني علي التوالي من الموجة 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سيدي سالم.

وترأست الحملة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حيث أسفرت عن تنفيذ 25 حالة تعدي علي أملاك الدولة بقرى "التفتيش"، و"دمرو"، و"أبوغنيمة".

وأكد المحافظ على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار نور الدين، إلى إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.